У Франції підозрюють 4 випадки свинячого грипу
16:44, 27 квітня 2009Новини ЄС
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Симптоми не загрозливі
Брюссель. 27 квітня. УНІАН. У Франції підозрюють 4 випадки захворювання на свинячий грип.
Як повідомляє сьогодні AFP з посиланням на директора Інституту санітарії Франсуаз ВЕБЕР, зараз вивчаються симптоми у 4-х осіб, що нещодавно були у Мексиці або на півдні США.
Випадки зареєстровано в По, Нанті, Ліоні та Пуатьє. Водночас, директор Інституту санітарії зазначила, що симптоми у цих 4 осіб не є серйозними.
Як повідомляв УНІАН, в Іспанії вже зареєстровано перший випадок свинячого грипу. Свинячий грип є комбінацією вірусів людського, пташиного та свинячого грипу, якій діє на людей. На сьогодні не встановлено випадків ураження свинячого грипу від споживання ураженої свинини.
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