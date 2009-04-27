У Франції підозрюють 4 випадки свинячого грипу

Брюссель. 27 квітня. УНІАН. У Франції підозрюють 4 випадки захворювання на свинячий грип.

Як повідомляє сьогодні AFP з посиланням на директора Інституту санітарії Франсуаз ВЕБЕР, зараз вивчаються симптоми у 4-х осіб, що нещодавно були у Мексиці або на півдні США.

Випадки зареєстровано в По, Нанті, Ліоні та Пуатьє. Водночас, директор Інституту санітарії зазначила, що симптоми у цих 4 осіб не є серйозними.

Як повідомляв УНІАН, в Іспанії вже зареєстровано перший випадок свинячого грипу. Свинячий грип є комбінацією вірусів людського, пташиного та свинячого грипу, якій діє на людей. На сьогодні не встановлено випадків ураження свинячого грипу від споживання ураженої свинини.