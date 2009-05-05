MONEYVAL похвалив Україну за боротьбу з відмиванням грошей

Київ. 5 травня. УНІАН. Спеціальний Комітет Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (MONEYVAL) задоволений рівнем боротьби з відмиванням коштів і протидії фінансуванню тероризму в Україні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держфінмоніторнгу, переданому агентству УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, оцінка України відбувалася в кінці 2008 року, а звіт було затверджено в Страсбурзі на 29-му Пленарному засіданні в кінці квітня.

Для оцінки експерти використовували положення Сорока Рекомендацій FATF щодо боротьби з відмиванням коштів, Дев`яти Спеціальних Рекомендацій FATF щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Методології протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму.

«Все це стало підставою, щоб за результатами відповідності вимогам FATF фінрозвідка України вперше за всі роки отримала найвищу оцінку», - цитує прес-служба голову Держфінмоніторнгу України Ігоря ЧЕРКАСЬКОГО. Він також повідомив, що українська фінансова розвідка стала 6-ю серед країн Європи, яка отримала оцінку найвищого рівня.

Довідка УНІАН. FATF - Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням засобів. Створена в липні 1989 року і об`єднує 34 країни.

Україна знаходилася в чорному списку FATF з кінця 2002 по лютий 2004 року.

MONEYVAL - Спеціальний Комітет Ради Європи з питань оцінки заходів щодо боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму створено Комітетом Міністрів Ради Європи в 1997 році. Метою діяльності Комітету MONEYVAL є створення системи заходів щодо боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, а також дотримання міжнародних стандартів та кращої практики. Україна є членом MONEYVAL із 1997 року.