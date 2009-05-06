Єврокомісія представила гід для он-лайн споживачів

Брюссель. 6 травня. УНІАН. Єврокомісія відкрила он-лайн гід прав та обов’язків споживачів в Інтернеті.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, новий гід представили 5 травня на прес-конференції комісари ЄС з питань інформаційного суспільства та медіа Вівіанн РЕДІНГ та з питань захисту прав споживачів Мелєна КУНЄВА.

“В ЄС права он-лайн споживачів не повинні залежати від того, де знаходяться компанія, чи веб-сайт. Національні кордони не повинні більше ускладнювати життя споживачів”, - заявила В.РЕДІНГ.

“Інтернет має все, що завгодно, щоб запропонувати споживачам, але нам потрібно побудувати довіру”, - додала М.КУНЄВА.

Електронний eYou-гід пояснює конкретні права Європейських споживачів, які здійснюють, чи планують здійснити покупки в мережі Інтернет. Серед таких прав – право на чітку інформацію щодо ціни та умов поставки перед придбанням товару, доставка товару протягом 30 днів з моменту покупки, право на повернення товару протягом 7 днів з моменту покупки, мінімум 2 роки гарантії на придбану продукцію тощо.