Веселовський розповів депутатам ЄП про ситуацію в Україні
08:26, 07 травня 2009Новини ЄС
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Останнє засідання делегації в цьому складі
Брюссель. 7 травня. УНІАН. Представник України при ЄС Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ поінформував депутатів Європарламенту про ситуацію в Україні.
Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Представництві України при ЄС, 6 травня А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ взяв участь у засіданні делегації Європарламенту у зв`язках з Україною, в ході якого, зокрема, розповів депутатам про внутрішню ситуацію в Україні, економічний розвиток і стан двосторонніх відносин між Україною та ЄС, зокрема, в сфері енергетики.
Нинішнє засідання делегації Європарламенту стало завершальним за час діяльності нинішнього складу парламенту.
Як повідомляв УНІАН, 4-7 червня в країнах-членах ЄС відбудуться вибори до Європарламенту.
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