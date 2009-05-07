Веселовський розповів депутатам ЄП про ситуацію в Україні

Брюссель. 7 травня. УНІАН. Представник України при ЄС Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ поінформував депутатів Європарламенту про ситуацію в Україні.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Представництві України при ЄС, 6 травня А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ взяв участь у засіданні делегації Європарламенту у зв`язках з Україною, в ході якого, зокрема, розповів депутатам про внутрішню ситуацію в Україні, економічний розвиток і стан двосторонніх відносин між Україною та ЄС, зокрема, в сфері енергетики.

Нинішнє засідання делегації Європарламенту стало завершальним за час діяльності нинішнього складу парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 4-7 червня в країнах-членах ЄС відбудуться вибори до Європарламенту.