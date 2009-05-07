В Раді Європи занепокоєні рівнем расизму в Україні

Київ. 7 травня. УНІАН. Експерти Європейської комісії проти расизму та нетерпимості (ЄКРН) висловлюють занепокоєння у зв’язку із неналежним рівнем боротьби з расизмом та нетерпимістю в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголошувалося під час засідання круглого столу з обговорення питань про боротьбу з расизмом та нетерпимістю в Україні, який проходить сьогодні в Києві.

Під час заходу експерти ЄКРН оприлюднили свою третю моніторингову доповідь щодо України, де аналізується ситуація із станом протидії расизму та нетерпимості в державі.

Як наголосив доповідач ЄКРН Балдур КРИСТЙАНССОН, Рада Європи висловлює своє занепокоєння з приводу того, що в Україні впродовж останніх років не було посилене кримінальне законодавство стосовно злочинів скоєних на расовому грунті і що українська влада й до сьогодні не ухвалила комплексний пакет цивільного та адміністративного антидискримінаційного законодавства.

Зокрема, у звіті ЄКРН зазначається, що надана раніше українській владі рекомендація змінити статтю 161 Кримінального кодексу не була виконана.

«Це необхідно, щоб полегшити судове переслідування будь-кого, хто підбурює до расизму і нетерпимості. Захист гідності людини, що є метою цієї статті, повинен поширюватися і включати у себе злочини, які скоєні на грунті ненависті до раси та етнічного походження потерпілих», - пояснив Б.КРИСТЙАНССОН.

У зв’язку з чим європейський експерт також навів висновки доповідей і звітів з цієї проблематики інших міжнародних організацій, де також підтверджується, що ситуація із расизмом і нетерпимістю в Україні дедалі продовжує погіршуватися.

Як зазначив експерт, ЄКРН рекомендує українській владі вжити заходів з метою підвищення рівня довіри жертв расизму і нетерпимості, зокрема до правоохоронних органів. На думку європейських правозахисників, це дасть змогу підвищити ефективність боротьби із расизмом, нетерпимістю та усіма видами дискримінації, а також сприятиме правоохоронним органам не приховувати, а реєструвати такі злочини.