Від Польщі до Львова побудуть ”європейську” залізничну колію

Львів. 13 травня. УНІАН. Кабінет Міністрів України підтримав проект будівництва вузької колії європейського стандарту від кордону України з Польщею до Львова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, відповідне доручення прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням надати пропозиції щодо обґрунтування цього проекту відправлено міністру транспорту Йосипу ВІНСЬКОМУ, міністру економіки Богдану ДАНИЛИШИНУ та голові Львівської обласної державної адміністрації Миколі КМІТЮ.

За даними прес-служби, проект «Євроколія» передбачає будівництво вузької колії європейського стандарту завширшки 1435 мм від польського кордону до Львова. Загальна протяжність колії становитиме близько 85 км, вартість проекту – понад 500 млн. євро.

«Згідно з цим дорученням, проект «Євроколія» може бути внесено до переліку пріоритетних проектів на рівні держави. Це дасть місту змогу отримати доступ до ресурсів, які виділяються в рамках стратегії партнерства та добросусідства Європейської комісії та України. Частину з цієї суми можна буде спрямувати на розроблення кошторисної документації та техніко-економічного обгрунтування проекту, який є передумовою для залучення фінансування на будівництво самої колії», – сказав у коментарі УНІАН начальник управління зовнішньоекономічних відносин і інвестицій Львівської міськради Сергій КІРАЛЬ.

За його словами, євроколія – це швидкий зв`язок жителів Львова з Європою, і якщо вдасться забезпечити можливість комфортного проїзду туристів до міста, це набагато пришвидшить розвиток туристичної інфраструктури в регіоні.

Як повідомлялося, 3 жовтня 2008 року Єврокомісія підтримала Львів у його намірі побудувати вузьку колію до кордону з Польщею. «Єврокомісія висловлює свою повну підтримку в проекті «Євроколії». Ми зацікавлені в його повній і успішній реалізації», – заявив заступник генерального директора генерального директорату з питань енергозбереження і транспорту ЄС Золтан КАЗАЦАЙ.