Немиря обговорить з ЄБРР інвестування енергозберігаючих проектів

Київ. 13 травня. УНІАН. Завтра в Лондоні відбудеться перша зустріч віце-прем`єр-міністра України Григорія НЕМИРІ з представниками Європейського банку реконструкції і розвитку з впровадження енергозбережних проектів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ під час фінсько-українського бізнес-форуму.

За його словами, завтра відбудеться зустріч з представниками ЄБРР, який має намір посилити свою присутність у Східно-Центральній Європі.

«Ми спільно з ЄБРР підготували план дій щодо енергоефективності. Створюється спеціальний комітет. З української сторони його очолюватиму я для того, щоб сприяти впровадженню енергозбережних технологій через проекти ЄБРР у рамках цієї програми», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ЄБРР, банк має намір виділити на розвиток енергозбережних технологій у Східно--Центральній Європі у найближчі три роки 5 млрд. євро власних коштів, а також залучити для цього 10 млн. євро інвестицій.

У прес-службі ЄБРР не виключають, що значні обсяги коштів може одержати Україна, як країна, в якій розвиток енергоефективних технологій є одним з пріоритетів.