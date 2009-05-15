У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, обговорять хід підготовки до самміту Росія-ЄС, запланованого на кінець травня, ситуацію в Грузії та Молдові, підготовку до самміту ЄС у червні цього року, а також питання проведення повторного референдуму в Ірландії щодо Лісабонської угоди.

Дата проведення: 18-19 травня 2009 року Час початку: 10-00, 18 травня 2009 року.