В Брюсселі пройшов 14-ий гей-парад (фоторепортаж)
11:16, 17 травня 2009Новини ЄС
0 0
Центр міста вкрився "райдужною" символікою
Брюссель. 17 травня. УНІАН. В Брюсселі пройшов 14-ий гей-парад.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, дійство відбулося в суботу, 16 травня на центральних вулицях міста.
В параді взяло участь кілька тисяч учасників з Бельгії та з інших країн Європи. Весь день навколо центральної площі Брюсселя працював спеціальний “квартал розваг”, присвячений гей-параду.
Зранку в мерії міста відбулися вже традиційні політичні дебати з керівництвом міста та всіма бажаючими, а завершилося все – вечіркою до ранку в одному з найбільших танцювальних клубів бельгійської столиці.
|Military-girls, як і має бути, прибули на парад на Джипі
|Великі “фури” на честь параду тимчасово змінили “орієнтацію” і перевозили учасників дійства...
|Які тим часом, танцювали прямо на ходу під запальні мелодії диско 80-х
|Парочка – Мартин та Одарочка!
|Продавець символіки на параді сумував: чи-то прийшов пізно, чи не з тим товаром...
|Пересувна школа життя: вчимося користуватися презервативом на прикладі банану
|Яскраві костюми – один з головних атрибутів всіх гей-парадів
|Молоді “матроси” вийшли підкоряти місто в негліже, хоча погода цьому зовсім не сприяла
|Для цих дівчат свято однозначно вдалося
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter