Україна та Угорщина консультуються щодо визнання документів

Київ. 18 травня. УНІАН. Сьогодні у Києві розпочалися українсько-угорські консультації щодо обговорення проблематики оформлення і взаємного визнання документів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, за словами керівника відомства Миколи ОНІЩУКА, метою робочої зустрічі експертів є врегулювання питання щодо неоднозначного тлумачення міжнародних договорів.

За словами міністра, починаючи з квітня 2004 року до Посольства України в Угорській Республіці значно почастішали звернення громадян України з проханням надати роз’яснення щодо правомірності відмови угорських установ приймати неапостильовані українські офіційні документи, а також з проханням засвідчити свідоцтва про народження, шлюб тощо в порядку консульської легалізації.

Ця ситуація склалася внаслідок неоднозначного тлумачення угорською стороною положень статті 14 Договору між СРСР і УНР про надання правової допомоги у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1958 року, який діє у відносинах між Україною та Угорською Республікою у порядку правонаступництва, та статті 22 Договору між Україною та Угорською Республікою про правову допомогу в цивільних справах 2001 року, що завдає додаткових проблем громадянам України.

У ході робочої зустрічі експертів відбудуться консультації щодо однозначного тлумачення сторонами положень указаних договорів