Рада ЄС збільшила можливість кредитування країн поза зоною євро

Брюссель. 18 травня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС збільшила можливості Єврокомісії надавати кредити країнам-членам поза зоною євро вдвічі – з 25 до 50 млрд. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня Європарламент також погодився з цією пропозицією. Таким чином, тепер рішення вважається схваленим в цілому.

Відповідно до Угоди ЄС, Єврокомісія має право надавати кредити країнам-членам ЄС, які не входять до зони євро, для підтримки фінансової стабільності. Гроші надаються не з бюджету ЄС, а позичаються Єврокомісією на світових фінансових ринках, після чого надаються країнам-членам, що мають таку потребу.

На сьогодні такі кредити Єврокомісія уже надала Угорщині, Латвії та Румунії на загальну суму 14,6 млрд. євро.