Росія не відмовиться від ”Південного потоку”
Навіть якщо ГТС України розширять
Москва. 18 травня. УНІАН. Росія виключає можливість відмови від будівництва газопроводу «Південний потік» замість розширення пропускної потужності газотранспортної системи України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО.
Він підкреслив, що для Росії в енергодіалозі найголовнішим пріоритетом є забезпечення надійних постачань газу.
«Ми дуже серйозно пережили і зробили відповідні висновки, пов`язані з ситуацією січня 2009 року. Ми чудово розуміємо, що такі питання, як розширення транспортних можливостей на території України є для України дискутуючою темою як альтернатива «Південному потоку» або «Північному потоку» - для нас такої альтернативи не існує», - сказав С.ШМАТКО.
При цьому він підкреслив, що рішення про будівництво альтернативних газопроводів не зміниться, і Росія докладе всіх зусиль для їх реалізації.
«Росія відчуває себе відповідальною і зв`язаною контрактними зобов`язаннями щодо постачання газу саме на територію Європи», - сказав С.ШМАТКО.