”Укравтодор” хоче отримати кредит на реконструкцію доріг біля Києва

Київ. 19 травня. УНІАН. «Укравтодор» веде переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком щодо фінансування реконструкції автодоріг навколо Києва в радіусі 50 км.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам голова «Укравтодору» Вадим ГУРЖОС.

«Ми ініціюємо новий проект «Підходи до міста Києву», йдеться про реконструкцію доріг навколо Києва», - зазначив він.

За словами В.ГУРЖОСА, на сьогодні йде розробка проектно-кошторисної документації, після чого можна буде назвати суму проектів.

«Мова піде про сотні мільйонів доларів», - зазначив В.ГУРЖОС.

Він також повідомив, що розмітку проектно-кошторисної документації і переговори з банками планується завершити цього року.

«Процес ініціації цього контракту вже йде повним ходом», - зазначив голова “Укравтодору”.

За його словами, йдеться практично про всі основні дороги навколо Києва: від Києва до Житомира (до 128 км), Київ-Ковель, Київ-Одеса, Київ-Знам’янка (дорога на Обухів), Київ-Луганськ-Ізварино, Київ-Чернігів.