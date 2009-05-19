Комітет РЄ з тортур оприлюднив доповідь по Україні

Брюссель. 19 травня. УНІАН. Комітет у запобіганні катуванням та нелюдському поводженню Ради Європи оприлюднив доповідь, складену за результатом візиту до України у грудні 2007 року, а також відповідь органів влади України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради Європи, оприлюднення документів здійснено за згодою з урядом України.

Основною метою візиту у 2007 році було вивчення стану осіб, які утримуються

згідно з законодавством стосовно іноземців, а також оцінка прогресу, досягнутого у

цій галузі у світлі рекомендацій, наданих у доповіді Комітету про попередній візит до

України в 2005 році.

Особлива увага була приділена пункту тимчасового утримання нелегальних мігрантів у Павшино – закладу, щодо якого Комітет мав найбільш серйозні занепокоєння у минулому. У своїй відповіді органи влади України посилаються на рішення про закриття пункту у Павшино до кінця 2008 року. Така міра була визнана можливою, беручи до уваги відкриття у 2008 році (у Чернігівській та Волинській областях) нових пунктів утримання осіб, згідно з законодавством стосовно іноземців.

Доповідь Комітету також містить рекомендації щодо посилення гарантій, які надаються

затриманим особам згідно з законодавством стосовно іноземців, а також покращення

спеціальної підготовки персоналу пунктів утримання іноземців.