Супермаркети Бельгії відкликають молоко

Брюссель. 21 травня. УНІАН. Бельгійські супермаркети відкликають молоко, в якому виявлено сліди бензофенону.

Як повідомляє сьогодні AFP, дві найбільших мережі супермаркетів Delhaize та Carrefour порекомендували споживачам не пити молоко в пляшках, в яких виявлено токсичну рідину. За повідомленнями супермаркетів, потрапляння бензофенону, якого вважають канцерогеном, викликано витоком чорнил, що використовують для упакування.

Більшість пляшок, в яких виявлено отруєне молоко, вироблені компанією Campina.

Мережа супермаркетів Delhaize заявила також про готовність відшкодувати покупцям вартість повернутого отруєного молока.