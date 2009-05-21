Супермаркети Бельгії відкликають молоко
09:36, 21 травня 2009Новини ЄС
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До якого потрапив бензофенон
Брюссель. 21 травня. УНІАН. Бельгійські супермаркети відкликають молоко, в якому виявлено сліди бензофенону.
Як повідомляє сьогодні AFP, дві найбільших мережі супермаркетів Delhaize та Carrefour порекомендували споживачам не пити молоко в пляшках, в яких виявлено токсичну рідину. За повідомленнями супермаркетів, потрапляння бензофенону, якого вважають канцерогеном, викликано витоком чорнил, що використовують для упакування.
Більшість пляшок, в яких виявлено отруєне молоко, вироблені компанією Campina.
Мережа супермаркетів Delhaize заявила також про готовність відшкодувати покупцям вартість повернутого отруєного молока.
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