За 4 місяці Україна скоротила транзит газу до Європи вдвічі

Київ. 21 травня. УНІАН. ДК “Укртрансгаз” НАК ”Нафтогаз України”, за оперативними даними, в січні-квітні ц.р. скоротила транзит природного газу до країн Європи на 49,9% або на 23,1 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 23,2 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива і енергетики України.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 році ДК “Укртрансгаз” НАК ”Нафтогаз України” транспортувала до країн Європи 119,6 млрд. куб. м. природного газу, що на 4,4 млрд. куб. м, або на 3,8% більше, ніж у 2007 році.

ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.