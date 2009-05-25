ЄС запровадив санкції до роботодавців, що наймають нелегалів

Брюссель. 25 травня. УНІАН. Рада міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС запровадила санкції проти роботодавців, що приймають на роботу нелегальних мігрантів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради.

Згідно зі схваленою директивою, роботодавець перед прийняттям на свою роботу іноземця, має переконатися в тому, що той має належним чином оформлені документи, зберігати копію посвідки на проживання іноземців, щонайменше на термін їхньої роботи, а також, повідомляти компетентні органи влади про прийняття на роботу іноземців.

Директива передбачає запровадження мінімальних санкцій на європейському рівні проти роботодавців, що використовують працю нелегальних мігрантів, серед яких, штрафи, виплата недоплаченої зарплати порівняно з тією, яку платили б легальному робітнику, а також – винесення вироків на притягнення до публічних робіт терміном до 5 років.

Текст також передбачає кримінальні санкції проти роботодавців, які здійснили рецидиви при найманні на роботу нелегальних мігрантів, у випадках значної кількості нелегалів серед працівників роботодавця, якщо умови роботи мають ознаку експлуатації, якщо робітник був жертвою торгівлі людьми, або неповнолітнім.

При цьому, роботодавець, у якого виявлені на роботі нелегальні мігранти, має повернути отриману протягом року бюджетну допомогу, якщо він її отримував. Він також має сплатити всі податки та відрахування, як у випадку, якщо б на посаді, яку обіймав нелегал, працював легальний виходець з третіх країн, а також видатки, пов’язані з поверненням нелегалу до країни походження.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент підтримав проект директиви 18 лютого.

16 травня 2007 року Європейська комісія запропонувала посилити санкції проти роботодавців, які наймають нелегальних мігрантів.

На сьогодні 26 з 27 країн-членів ЄС запровадили різноманітні санкції проти роботодавців, які використовують працю нелегальних мігрантів, а в 19-ти країнах передбачена також кримінальна відповідальність.