Луценко впевнений, що виграє всі суди в газети Bild

Вінниця. 29 травня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО впевнений, що виграє всі суди у німецької газети «Більд» у справі щодо інциденту за його участю в аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Вінниці.

«Я знаю, що вже два суди відбулося – другий суд відбувся два дні тому щодо друкованого «Більда», яким визнано, що будь-які заяви, публікації або твердження про сп’яніння не тільки мого сина, але й інших членів делегації є лише припущеннями і не мають офіційного підтвердження, в зв’язку з чим їх треба спростувати”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

“Я довільно, звичайно, зараз цитую (рішення), але суть в тому, що ми вже виграли і другий суд. І будемо вигравати стільки, скільки потрібно», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня німецька газета «Більд» повідомила, що Ю.ЛУЦЕНКО з сином 4 травня провели півдня в поліцейській дільниці аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними ЗМІ, їх у стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після сварки з поліцейськими.

12 травня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що німецька поліція безпідставно затримала його і сина, оскільки вони були тверезими.

Син міністра вирішив позиватися до газети ”Більд”. Він вимагає спростування інформації про начебто перебування в аеропорту в складі української делегації в стані алкогольного сп’яніння.

Земельний суд Берліна 22 травня виніс рішення про публічне спростування матеріалів у німецькому виданні www.bild.de.

Згідно з рішенням суду, газета «Більд» протягом двох тижнів, у разі неподання апеляції, має виконати рішення Земельного суду Берліна і спростувати неправдиву інформацію, поширену щодо сина міністра – Олександра ЛУЦЕНКА.

26 травня речник видавництва Axel Springer AG Тобіас ФРЬОЛІХ заявив, що видавництво не має наміру публікувати спростування частини статті в газеті “Більд” (Bild) про інцидент за участі Ю.ЛУЦЕНКА та його сина в аеропорту Франкфурта-на-Майні 4 травня.