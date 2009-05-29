Єврокомісія стежить за ситуацією з постачанням газу через Україну

Брюссель. 29 травня. УНІАН. Єврокомісія уважно відстежує ситуацію щодо постачання газу з Росії до ЄС через Україну.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС-ЕСПУНІ, відповідаючи на прохання прокоментувати заяви “Газпрому” щодо можливості нової кризи з постачанням газу через Україну.

“Служби комісії і, зокрема, комісар з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС перебувають в постійному контакті з владою Росії та України”, - сказав він.

Представник Єврокомісії зазначив, що наступного разу питання постачання газу з Росії до ЄС через Україну планується обговорити на засіданні Газової координаційної групи ЄС, яке відбудеться 18 червня, і на яке отримали запрошення представники “Газпрому” та “Нафтогазу України”.

Ф.ТАРРАДЕЛЛАС-ЕСПУНІ також зазначив, що місія спостерігачів, яка працювала в Росії та Україні після січневої кризи цього року, завершила свою роботу 30 березня, однак угода, підписана у січні, передбачає можливість розмістити спостерігачів у будь-який момент. Він також звернув увагу на те, що можлива газова криза влітку матиме не настільки серйозні наслідки, як газова криза взимку.

У свою чергу речник Єврокомісії Йоханнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕР нагадав, що прем’єр-міністр Росії Володимир ПУТІН надіслав на ім’я Президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ листа, в якому запропонував надати допомогу Україні в оплаті за газ, а також нагадав, що відбулася телефонна розмова між Ж.БАРРОЗУ та В.ПУТІНИМ з цього приводу.