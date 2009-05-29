ЄБРР збільшить інвестиції в Україну на 15%

Київ. 29 травня. УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) планує збільшити цього року інвестиції в Україну на 15% – до 1 млрд. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні старший банкір представництва ЄБРР в Україні Ганна ТОКАРЗ під час інвестиційного форуму, організованого в Києві групою Raiffeisen.

За її словами, це рішення є «скоріше політичним, чим економічним».

За інформацією Г.ТОКАРЗ, половина із суми, що виділяється, піде на підтримку фінансового сектору, а також на проекти з розвитку інфраструктури, сільського господарства, сектору нерухомості. Ще близько 20% коштів буде направлено на участь у приватному капіталі.

Г.ТОКАРЗ зазначила, що на сьогодні Україні вже виділено або прийнято рішення про виділення коштів цього року на суму в 160 млн. євро.

Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. На 1 березня 2009 року він уклав зобов`язань на суму 4,4 млрд. євро через 173 проекти.