Ющенко та спікер парламенту Швеції поговорили про ”Східне партнерство”

14:10, 29 травня 2009
Новини ЄС
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Швеція головуватиме в ЄС з червня

Київ. 29 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч із Спікером парламенту Швеції Пером ВЕСТЕРБЕРГОМ.

Як повідомляє Інтернет-представництво глави держави, у ході зустрічі було обговорено питання парламентського співробітництва та двосторонніх відносин, які Президент назвав знаковими, а також євроінтеграційні прагнення України та реалізацію програми «Східне партнерство», спільно внесеної Швецією та Польщею.

У цьому контексті В.ЮЩЕНКО нагадав про державний візит в Україну Короля Швеції Карла XVI ГУСТАВА і Королеви СІЛЬВІЇ та українсько-шведський бізнес-форум, який успішно відбувся під час королівського візиту. Зі свого боку, П.ВЕСТЕРБЕРГ наголосив на тому, що розвиток відносин із країнами Східної Європи є традиційно надзвичайно важливим для Швеції.

Президент висловив сподівання, що друга половина 2009 р., коли головування в Європейському Союзі перебере Швеція, стане сприятливим періодом для подальшого поглиблення відносин України з ЄС. Україна очікує, що наступний Саміт Україна - ЄС, який відбудеться в Києві наприкінці року за Шведського головування, стане не менш успішним, аніж попередній Паризький (9 вересня 2008 р.), а також буде важливою подією у двосторонніх відносинах. За словами Президента, важливо повністю відобразити у тексті майбутньої Угоди про асоціацію всі політичні домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту. При цьому, нагадав він, Україна наполягає на чіткому визначенні і відображенні в тексті Угоди умов, необхідних для повного скасування візового режиму між Україною та ЄС. Також Україна розраховує на підтримку Шведського головування у своїх прагненнях закріпити у тексті Угоди про асоціацію чітку перспективу членства.

За словами В.ЮЩЕНКА, в Україні усвідомлюють, яку масштабну та багатопланову підготовчу роботу до головування в ЄС веде зараз Швеція. Важливо, відзначив глава держави, що до пріоритетів головування Швеція внесла створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

З української сторони у зустрічі взяли участь в.о. міністра закордонних справ Володимир ХАНДОГІЙ, заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК, керівник апарату Верховної Ради Валентин ЗАЙЧУК.

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