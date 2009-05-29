Єхануров: є перспектива у військовій співпраці з Вишеградською четвіркою

Варшава. 29 травня. УНІАН. Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ позитивно оцінює перспективи військово-технічної співпраці українських підприємств з країнами Вишеградської четвірки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Ю.ЄХАНУРОВ сьогодні за результатами візиту української військової делегації до Варшави.

«Я задоволений, що вдалося таку компоненту як військово-технічне співробітництво вивести на новий високий рівень реалізації в рамках Вишеградської четвірки», - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ після проведення переговорів з міністрами оборони країн цієї організації.

Зокрема, міністр повідомив, що зацікавленість у послугах української військово-транспортної авіації, окрім Чехії, з якою вже підписаний відповідний меморандум про співробітництво, також виявили Словаччина, Угорщина і Литва (остання не входить до Вишеградської групи – УНІАН).

Ю.ЄХАНУРОВ також підкреслив, що іншими перспективними напрямками для співробітництва є ремонт і модернізація озброєння і військової техніки, зокрема на українських підприємствах. «Все більше і більше ремонтна база наших підприємств ВПК стає цікавою для країн Вишеградської групи», - констатував Ю.ЄХАНУРОВ.

Він також повідомив, що під час переговорів польська сторона виявила зацікавленість у налагоджені співпраці з Національним космічним агентством України.

«Я буду розмовляти з головою НКАУ Олександром ЗІНЧЕНКОМ, щоб він провів з ними переговори », - зауважив міністр оборони.

Перебуваючи з візитом у Польщі Ю.ЄХАНУРОВ також запропонував польській стороні спільно розвивати тристоронню співпрацю в оборонній сфері з Білоруссю.

«Оскільки ми сусіди, то це дуже важливо, - сказав Ю.ЄХАНУРОВ, підкресливши, що польська сторона з розумінням і зацікавленістю прийняла таку пропозицію.