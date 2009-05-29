Баррозу дізнається, як країни ЄС не дають візи українцям

Київ. 29 травня. УНІАН. У Секретаріаті Президента підготовлено лист Президента України Віктора ЮЩЕНКА на адресу президента Єврокомісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ щодо порушень при оформленні шенгенських віз для громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави СП Андрій ГОНЧАРУК в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що в листі викладений перелік порушень при оформленні віз на в’їзду до країн Європейського Союзу.

А.ГОНЧАРУК прогнозує, що протягом дня двох він буде підписаний і направлений БАРРОЗУ.