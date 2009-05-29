Спортсмени закликають європейців взяти участь у виборах до ЄП

Брюссель. 29 травня. УНІАН. Відомі спортсмени закликають європейців взяти участь у виборах до Європарламенту.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європарламенту.

Згідно з повідомленням, відомі футболісти Луїш ФІГУ, Давід ВІЛЬЯ, Карлос Марчена ЛОПЕС, Крістіан ШИВУ, а також велосипедисти Франк та Енді ШЛЕК зробили свій заклик в серії коротких відео повідомлень, які транслюватимуться протягом вихідних телеканалом ЄС Europe by Satellite та Євробаченням, і будуть розміщені в Інтернеті.

Як повідомляв УНІАН, вибори до Європарламенту пройдуть в Європі 4-7 червня. Загалом протягом 4 днів голосування 375 млн. виборців мають обрати 736 депутатів, які працюватимуть протягом 5 років.