У Люксембургу розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують розглянути пропозиції щодо гармонізації процедури надання притулку в країнах-членах ЄС, а також досягнути політичної згоди щодо процедури укладання угод з третіми країнами в області юстиції, визнання судових рішень в матримоніальних справах, відповідальності батьків тощо.

Дата події: 4-5 червня 2009 року. Час початку: 10-00, 4 червня 2009 року.