У Люксембургу розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС

19:35, 29 травня 2009
Новини ЄС
0

В ході засідання міністри, зокрема, планують розглянути пропозиції щодо гармонізації процедури надання притулку в країнах-членах ЄС, а також досягнути політичної згоди щодо процедури укладання угод з третіми країнами в області юстиції, визнання судових рішень в матримоніальних справах, відповідальності батьків тощо.

Дата події: 4-5 червня 2009 року.

Час початку: 10-00, 4 червня 2009 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter