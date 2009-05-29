У Люксембургу відбудеться засідання Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС
19:50, 29 травня 2009Новини ЄС
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В ході засідання міністри, зокрема, планують обговорити питання економічного та фінансового розвитку та визначити свою позицію напередодні засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) щодо нової архітектури фінансового нагляду, імплементації європейського плану стимулювання економіки, схем підтримки банків та міжнародного фінансування проектів, спрямованих на протидію кліматичним змінам.
Дата події: 9 червня 2009 року. Час початку: 10-30.
Час початку: 10-30.
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