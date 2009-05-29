В Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань регіональної політики Данути Хубнер
20:08, 29 травня 2009Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить пропозиції щодо стратегії ЄС до регіону Балтійського моря. Головною метою стратегії має стати координація зусиль країн-членів, регіонів, фінансових інституцій пан-Балтійських організацій та громадянського суспільства у сприянні більш збалансованого розвитку регіону.
Дата події: 10 червня 2009 року. Час початку: 11-30.
Час початку: 11-30.
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