В Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань регіональної політики Данути Хубнер

В ході прес-конференції комісар представить пропозиції щодо стратегії ЄС до регіону Балтійського моря. Головною метою стратегії має стати координація зусиль країн-членів, регіонів, фінансових інституцій пан-Балтійських організацій та громадянського суспільства у сприянні більш збалансованого розвитку регіону.

Дата події: 10 червня 2009 року. Час початку: 11-30.