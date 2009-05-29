Росія не готова передоплачувати транзит газу через Україну

Київ. 29 травня. УНІАН. Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що передоплата Росією транзиту газу до Європи через Україну малоймовірна, зокрема, через позицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це сказано в заяві, оприлюдненій на офіційному сайті прем`єра РФ.

За словами В.ПУТІНА, проведені переговори свідчать, що в України можуть виникнути проблеми з виконанням чергового платежу за російський природний газ, що поставляється для внутрішнього споживання і закачування у підземні сховища, що збільшує «ризик нових збоїв у транзиті російського газу європейським споживачам». «В рамках пошуку виходу з ситуації, що склалася, прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала, щоб Росія здійснила передоплату за транзит газу до Європи на 5-7 років вперед у сумі близько 5 млрд. доларів США. Приблизно стільки ж українці мають сплатити за російські поставки. Реалізація такої схеми є малоймовірною щонайменше з трьох причин», – вважає В.ПУТІН.

Перше, на його думку, «Президент України Віктор ЮЩЕНКО у своєму недавньому виступі по суті оголосив такий варіант незаконним.

Друге - згідно з підписаною 23 березня 2009 р. в Брюсселі Спільною Декларацією ЄС-Україна щодо модернізації української газотранспортної системи планується провести істотну зміну організаційної структури газового комплексу України. Тобто, зараз ми не можемо з упевненістю сказати, з ким саме в перспективі доведеться працювати «Газпрому» по виконанню контрактів з постачання газу Україні і забезпечення транзиту європейським споживачам.

Третє - в умовах глобальної кризи, зниження цін на газ і об`ємів продажів доволі складно акумулювати таку суму, як 5 млрд. доларів», – йдеться в заяві В.ПУТІНА.