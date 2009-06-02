”Укрзалізниця” створить контрейлерний поїзд з Угорщини до РФ

Київ. 2 червня. УНІАН. «Укрзалізниця» планує організувати контрейлерний поїзд для перевезення вантажів з Угорщини до Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, до «Укрзалізниці» звернулося угорське підприємство Tekiz Zrt з пропозицією створити контрейлерний поїзд для перевезення автопоїздів призначенням на Московський і Санкт-петербурзький вузли з періодичністю курсування чотири рази на місяць. У зв`язку з цим «Укрзалізниця» звернулася до ВАТ «Російські залізниці» з проханням розглянути дану пропозицію і повідомити перелік станцій, які зможуть прийняти поїзд під вивантаження, а також надати тарифні умови під ці перевезення.

Як відзначають в «Укрзалізниці», російські залізничники вже висловили попередні позитивні відгуки щодо реалізації даного проекту.

За даними відомства, завдяки зниженню на 20% тарифу на експортно-імпортні перевезення навантажених великотоннажних контейнерів у напрямку морських портів і станції Одеса-Ліски перевезення контейнерів залізничним транспортом збільшилися. Зокрема, за квітень 2009 року у напрямку Одеського порту перевезено 1375 контейнерів, що на 270 більше, ніж у березні поточного року.

Довідка УНІАН. Комбіновані, або контрейлерні, перевезення – перевезення залізничним транспортом автопоїздів, автомобільних причепів або напівпричепів. Для цього залізничники використовують спеціальний пересувний склад – платформи із заниженою базою. Контрейлерні перевезення значною мірою зберігають дорожнє полотно, розвантажують автомагістралі, знижують аварійність на автодорогах.

У європейських країнах контрейлерні перевезення переважно дотує держава.