ПАРЄ в доповіді по Україні продемонструвала здоровий глузд

Страсбург. 24 червня. УНІАН. Посол України при Раді Європи Євген ПЕРЕЛИГІН вважає, що при розгляді питання про повноваження української парламентської делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) переміг здоровий глузд.

Про це він заявив сьогодні в коментарі УНІАН.

“Здоровий глузд в Асамблеї переміг. Тому що, по-перше, треба визнати, що проблема існує, по-друге, проблема виникла через різність підходів двох сторін до інтерпретації правових положень, по-третє, Асамблея визнала, що потрібен діалог, а також тому, що Асамблея схвально поставилася до дій України, які полягають в тому, що якщо не можна вирішити питання в двосторонньому форматі, потрібно йти до суду”, - сказав Посол.

Він зазначив, що, звичайно, кращим варіантом був би взагалі варіант, за якого проект доповіді про повноваження української делегації не розглядався б в ПАРЄ. Однак, в цьому випадку, за його словами, спрацювали правила процедури, які передбачають, що за наявності 20 депутатів, які бажають розглянути питання про повноваження однієї з делегацій, Асамблея зобов’язана розглянути це питання.

Разом з тим, Є.ПЕРЕЛИГІН із задоволенням відзначив, що і хід розгляду питання в залі, і резолютивна частина доповіді засвідчили: переважна більшість депутатів Асамблеї не підтримали підходи, запропоновані доповідачем з цього питання швейцарським депутатом Діком МАРТІ.

“Його погляди вчора в залі підтримали 24-27 депутатів з 320 членів Асамблеї, коли голосували поправки до доповіді”, - сказав Посол України при Раді Європи.

Він також висловив особистий жаль з приводу того, що Асамблея не погодилася з тим, що висновок, якій буде підготовлений Європейським судом з прав людини, має бути в основі подальших дій не лише України, але й самої ПАРЄ.

“Це свідчить про певну односторонність, або про подвійні стандарти: якщо вигідно, то дотримуватись висновку, а якщо ні – ні”, - зазначив Є.ПЕРЕЛИГІН.

У зв’язку з цим він навів приклад Мальти, коли незважаючи на позитивний висновок Європейського суду щодо того, що Мальта має право подавати перелік кандидатів на посаду судді з трьох кандидатів однієї статі, ПАРЄ 22 червня знову відхилила цей перелік (5-ий рік поспіль – УНІАН), а в дебатах висловлювалися зауваження щодо того, що Асамблея не зобов’язана слідувати висновкам суду.

Посол також висловив переконання в тому, що сам факт постановки українського питання в ПАРЄ може пришвидшити розв’язання проблеми з призначенням судді Європейського суду від України, і звернув увагу на те, що Україна, на відміну від ряду депутатів Асамблеї, жодного разу не заявляла про те, яке рішення суду вона очікує.

“Україна на відміну від окремих членів ПАРЄ, жодним чином не заявляла, яке рішення суду вона передбачає, що робили депутати з групи Д.МАРТІ. Я це розглядаю, як своєрідний тиск на суд”, - сказав Є.ПЕРЕЛИГІН.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня ПАРЄ схвалила доповідь, згідно з якою підтвердила повноваження української парламентської делегації. Питання про повноваження виникло через проблеми з обранням судді Європейського суду з прав людини від України.

У документі депутати відзначили звернення України до Європейського суду за роз’ясненням щодо виключного права країни на подання, внесення змін та відкликання переліку кандидатур на посаду судді. Водночас, депутати висловила переконання в тому, що блокування українською владою вибору суддів, ненадання третьої кандидатури і призначення судді ad hoc, “ставить під питання виборчу компетенцію Асамблеї, яка передбачена Європейською Конвенцією з прав людини”.

Україна подала перелік з трьох кандидатів на цю посаду у квітні 2007 року, однак 14 вересня 2007 року перелік був відкликаний, оскільки, згідно з Указом Президента України, перший перелік був сформований з порушеннями. Тим же указом було затверджено нові правила відбору кандидатів в Україні. ПАРЄ продовжила розгляд першого переліку, після чого один з кандидатів з нього взяв самовідвід.

За результатами нового відбору Україна подала другий перелік кандидатів, якій не визнається ПАРЄ, оскільки Асамблея вважає, що Україна мала просто доповнити перший перелік третьою кандидатурою.

19 травня 2009 року двадцять депутатів-членів ПАРЄ на чолі з Д.МАРТІ зареєстрували проект резолюції про позбавлення української делегації права голосу через проблему з поданням переліку кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини.

5 червня 2009 року міністр юстиції України Микола ОНІЩУК повідомив в інтерв’ю проекту “УНІАН-Новини ЄС”, що звернувся через Комітет Міністрів Ради Європи до Європейського суду з прав людини з проханням роз’яснити чи має країна виключне право на формування, подання чи відкликання переліку кандидатів на посаду судді.

Зараз Україну в суді представляє суддя ad hoc.