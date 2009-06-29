ЄС надав Україні пропозиції з розв`язання газових проблем (фото)

Брюссель. 29 червня. УНІАН. Україна отримала пропозиції від Єврокомісії щодо розв’язання газової проблеми.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив журналістам виконуючий обов’язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

“Ми отримали пропозиції в письмовій формі, однак ще не встигли з ними ознайомитися”, - сказав він після зустрічі української делегації з представниками Єврокомісії в Брюсселі.

“Обговорення відбудеться сьогодні пізніше”, - додав І.УМАНСЬКИЙ, зазначивши, що, можливо, він представлятиме пропозиції Єврокомісії вже на найближчому засіданні уряду, у середу, 1 липня.

“Ці пропозиції зроблені не “Нафтогазу”, а всій державі Україна”, - уточнив виконуючий обов’язки міністра.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі проходить ряд зустрічей на експертному рівні щодо розв’язання газової проблеми. На запрошення Єврокомісії до Брюсселю прибули представники урядів України та Росії, “Нафтогазу” та “Газпрому”, МВФ, Світового банку, європейських фінансових інституцій та газових компаній.