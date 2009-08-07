Ющенко затвердв програму з підготовки до членства в НАТО

Київ. 7 серпня, УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав указ “Про затвердження Річної національної програми на 2009 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору”.

Текст відповідного документа розміщений на офіційному сайті глави держави.

Указом з метою забезпечення реалізації нового етапу співробітництва між Україною і НАТО відповідно до рішень, прийнятих під час засідань Комісії Україна – НАТО 4 квітня 2008 року у Бухаресті та 3 грудня 2008 року у Брюсселі, створення належних умов для ефективного виконання пріоритетних завдань у сфері євроатлантичної інтеграції України та підготовки України до набуття членства в цій організації затверджено відповідну річну програму.

Уряду доручено розробити і затвердити у місячний строк план заходів з виконання у 2009 році Річної національної програми, а також подати до 1 грудня цього року проект Річної національної програми на 2010 рік та в подальшому подавати проекти річних національних програм на наступні роки до 1 грудня року, що передує плановому.

Центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам, відповідальним за виконання завдань Річної національної програми доручено подавати щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, Кабінету міністрів України і Національному центру з питань євроатлантичної інтеграції України звіти про стан виконання плану заходів з виконання у 2009 році Річної національної програми для дальшого інформування Президента.

Державному комітету телебачення та радіомовлення України за участю Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України, Міністерства закордонних справ, інших державних органів, відповідальних за виконання завдань Річної національної програми доручено забезпечити регулярне інформування громадськості про хід та результати виконання програми у 2009 році.