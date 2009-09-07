Ющенко і Качинський відкрили пам`ятник Голодомору

Варшава. 7 вересня. УНІАН. Президенти України та Польщі Віктор ЮЩЕНКО і Лєх КАЧИНСЬКИЙ відкрили на Вольському кладовищі у Варшаві пам’ятний знак жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО назвав знаковим відкриття цього меморіалу та участь в церемонії Президента Польщі Л.КАЧИНСЬКОГО.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що Сейм Польщі у 2006 році одним із перших визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Президент України назвав участь Л.КАЧИНСЬКОГО у сьогоднішньому відкритті пам’ятного знаку свідченням послідовності польської влади у справі визнання Голодомору.

«Це вияв справжньої братерської солідарності», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент України назвав рівнозначними злочини сталінського та нацистського режимів, відзначивши необхідність вибачень не тільки за знищення євреїв під час Другої світової війни, а й за Голодомор українців у 1932-1933 роках та розстріл польських офіцерів органами НКВС у 1944 році в Катині.

Він додав, що у 1932-1933 роках від голоду в Україні щодоби помирало 25 тис. осіб.

У свою чергу, Президент Польщі назвав Голодомор 1932-1933 років в Україні одним з найжахливіших злочинів.

«Зробимо все, аби всі криваві злочини комунізму стали відомими», - сказав глава Польської держави.

Він нагадав, що українці та поляки в 1917-1920 роках спільно боролися проти більшовиків, зауваживши, що перемога у битві в 1920 році, яку пізніше назвали «Чудо над Віслою» (коли полякам вдалося відбити напад більшовиків), стала можливою завдяки допомозі українців.

Президенти Польщі та України також поклали квіти до пам’ятника борцям за волю України у 1917-1920 роках, який також встановлений на Вольському кладовищі.

Раніше В.ЮЩЕНКО поклав квіти до Могили невідомого солдата у Варшаві.