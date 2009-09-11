Україна більш амбітна в переговорах про ЗВТ, ніж ЄС

Київ. 11 вересня. УНІАН. Україна в переговорах про створення зони вільної торгівлі поводить себе амбіційніше за Європейський Союз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор департаменту Європейського Союзу Міністерства закордонних справ України Павло КЛІМКІН, відповідаючи на запитання журналістів.

«В багатьох питаннях ми є більш амбіційними, ніж ЄС, оскільки ми хочемо максимально інтегруватися», - сказав П.КЛІМКІН.

За його словами, створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС є унікальним проектом, який є новим не тільки для України, а й для Європейського Союзу.

П.КЛІМКІН пояснив, що раніше всі зони вільної торгівлі, які мав Європейський Союз, були «не інтеграційні, а преференційні». «Тобто, ми робимо це вперше, і ЄС робить це вперше», - сказав П.КЛІМКІН, додавши, що для ЄС дуже важливо визначитися з багатьох питань, оскільки створення ЗВТ вимагатиме серйозних поступок.

П.КЛІМКІН зазначив, що українська сторона хоче надати національному виробнику не тільки можливість продавати товари, а й послуги, гарантований доступ до ринку ЄС.

Відповідаючи на запитання, чи буде цього року підписано угоду про асоціацію між Україною та ЄС, П.КЛІМКІН сказав: «Підписання угоди про асоціацію – це політичне рішення, і я не можу сказати, коли ми її підпишемо». За його словами, переговори продовжуються, й українська сторона переймається не лише темпами цих переговорів, але й їх якістю.

Як повідомляв УНІАН, перший раунд переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом відбувся 23-25 квітня 2008 року в Брюсселі.

7 липня цього року Президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільній прес-конференції з Федеральним президентом Австрії Хайнцом ФІШЕРОМ повідомив, що проміжний технічний документ щодо створення ЗВТ між Україною та ЄС має бути готовий до жовтня 2009 року.

5 березня 2007 року Україна та Євросоюз почали переговори про нову посилену угоду, яка на саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року отримала назву Угода про асоціацію.

Сторони планують завершити переговори про нову угоду до кінця цього року.