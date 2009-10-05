У серпні обсяг роздрібної торгівлі в ЄС знизився

Брюссель. 5 жовтня. УНІАН. У серпні 2009 року порівняно з липнем 2009 року обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні зменшився на 0,2%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 0,3%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У серпні-2009 порівняно з серпнем-2008 обсяг роздрібної торгівлі зменшився на 2,6% в єврозоні та на 1,8% в ЄС-27.

У серпні 2009 року роздрібна торгівля “продуктами харчування, напоями та тютюном” порівняно із липнем 2009 року зросла в єврозоні на 0,5%, в ЄС-27 – на 0,3%. Непродовольчий сектор зменшився на 0,6% в обох зонах.

Зростання обсягів роздрібної торгівлі у серпні-2009 порівняно із липнем-2009 було найбільшим в Польщі (1,5%) та Іспанії (1,4%). Найбільше зниження обсягів роздрібної торгівлі – в Латвії (-3,3%), Швеції (-2,7%), Литві (-2,3%) та Австрії (-2,0%).

У серпні 2009 року порівняно з серпнем 2008 року роздрібна торгівля продовольчими товарами знизилася на 1,3% в єврозоні та на 0,3% в ЄС-27. Непродовольчий сектор знизився на 3,2% в єврозоні та на 2,1% - в ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі зареєстровано в Польщі (6,8%) та Австрії (1,3%). Найбільше зниження зареєстровано в Латвії (-30,3%), Естонії (-20,6%), Литві (-20,3%) та Словенії (-13,2%).

У липні 2009 року обсяг роздрібної торгівлі порівняно з червнем 2009 року зменшився на 0,2% в єврозоні та не змінився в ЄС-27.