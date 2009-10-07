ЄС та Грузія розпочали переговори про спільний авіаційний простір

Брюссель. 7 жовтня. УНІАН. ЄС та Грузія розпочинають переговори про спільний авіаційний простір.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, перший раунд переговорів відбувся в Тбілісі 6-7 жовтня.

Метою угоди є взаємне відкриття відповідних ринків та інтеграція Грузії в Європейські авіаційні структури, задля чого Грузії доведеться гармонізувати своє законодавство з європейськими стандартами та імплементувати значну частину авіаційних правил ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія отримала мандат на початок переговорів про спільний авіаційний простір з Грузією у червні цього року.

Зараз ЄС також продовжує переговори щодо спільного авіаційного простору з Україною, Йорданією та Ізраїлем.

З 2004 року пасажирське та вантажне авіасполучення між ЄС та Грузією щорічно зростає в середньому на 14%.