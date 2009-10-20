Ющенко зустрінеться з представниками Ради Європи

Київ. 20 жовтня. УНІАН. Завтра, 21 жовтня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч із доповідачем Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з проблематики Голодомору та масового голоду на терені колишнього СРСР, віце-президентом ПАРЄ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, доповідач ПАРЄ перебуватиме в Україні з візитом 18-21 жовтня ц.р.

Програма його візиту передбачає проведення зустрічей із членами парламентської делегації України в ПАРЄ, представниками депутатських фракцій Верховної Ради України, науковцями та представниками неурядових організацій, які досліджують тему Голодомору, ознайомлення з архівними матеріалами з зазначеної проблематики, а також відвідання Харкова.

Крім того, завтра глава держави проведе зустріч з новообраним генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном ЯГЛАНДОМ і головуючим у Комітеті міністрів Ради Європи, міністром закордонних справ Словенії Самуелем ЖБОГАРОМ.

Представники Ради Європи перебуватимуть в Україні з нагоди проведення в Києві п’ятої сесії Форуму Ради Європи «За майбутнє демократії».

У ході зустрічі планується обговорити актуальні аспекти участі України у Раді Європи, зокрема, ходу впровадження в Україні конституційної реформи, реформ виборчого законодавства, судової системи тощо.

Передбачається також обговорення питань виконання Плану дій Ради Європи для України на 2008-2011 роки, а також ролі Ради Європи у міжнародному визнанні Голодомору 1932-1933 років в Україні.