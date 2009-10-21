Україна втратила дві сходинки в Індексі свободи преси

Україна в Індексі свободи преси “Репортерів без кордонів” втратила дві сходинки

Брюссель. 21 жовтня. УНІАН. Україна в Індексі свободи преси “Репортерів без кордонів” втратила дві сходинки, знизившись з 87-го місця у 2008 році до 89-го місця в 2009-му.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчить оприлюднений 20 жовтня рейтинг за 2009 рік.

В цьогорічному рейтингу Україна поділяє своє 89-е місце разом з Сенегалом.

Перше місце в Індексі належить одразу 5-ти країнам: Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії та Швеції.

У вступному слові до представленого Індексу “Репортери без кордонів” звертають увагу на те, що вперше з 2002 року в першій двадцятці кількість європейських країн зменшилася з 18 до 15-ти. При цьому найбільше падіння серед європейських країн зафіксовано у Словаччини, яка опустилася на 37 місць до 44-ї сходинки рейтингу через схвалення парламентом країни закону, який встановив автоматичне право на відповідь, чим, зокрема, розширив вплив міністерства культури на публікації в пресі.

“Репортери” також звертають увагу і на те, що в таких європейських країнах, як Італія (49-е місце) та Іспанія (44-е місце) журналісти зазнають фізичних загроз.

Серед країн СНД, найкраще місце в Індексі у Грузії, яка піднялася на 81-у сходинку зі 120-ї в 2008-му році. Далі слідують Україна, Вірменія (111-е місце), Таджикистан (113-е місце), Молдова (114-е місце). Росія в Індексі різко опустилася на 153 місце зі 141-го рік тому, і перебуває навіть нижче Білорусі, яка посіла 151-е місце. Таке переміщення Росії пояснюється в тому числі триваючими вбивствами і нападами на журналістів та активістів-правозахисників.