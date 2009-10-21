Берлусконі приватним порядком зустрінеться з Путіним

Брюссель. 21 жовтня. УНІАН. Прем’єр-міністр Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ сьогодні зустрінеться зі своїм російським колегою Володимиром ПУТІНИМ в рамках приватного візиту до Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє сьогодні AFP з посиланням на речника російського прем’єра Дмитра ПЄСКОВА.

За словами представника В.ПУТІНА в ході зустрічі сторони обговорять питання економічної та торгівельної співпраці, інвестицій та енергетики. При цьому, Д.ПЄСКОВ висловив впевненість в тому, що обидва прем’єри обговорять розвиток газотранспортних проектів “Північного” та “Південного” потоків, останній з яких підтримується Італією.