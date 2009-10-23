МДС вірить у можливість розширення зони малого прикордонного руху

Варшава. 23 жовтня. УНІАН. Зона малого прикордонного руху між Україною та країнами-сусідами, що входять до Європейського Союзу, може зрости із нинішніх «30+» до «50+» кілометрів.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«Може бути 50+», - сказав він, не виключивши, що це може відбутися вже в наступному році. Український дипломат відзначив, що розширення зони можливе завдяки дуже позитивним результатам рапорту із функціонування зон малого прикордонного руху з Україною, який був презентований влітку Європейській комісії.

К.ЄЛІСЄЄВ сказав, що багато хто боявся, що під виглядом жителів прикордонних районів з України почнеться неконтрольований потік нелегальних мігрантів до Євросоюзу, чого не сталося.

«Практика показала, що порушення цих угод практично не було», - сказав він.

За його словами, Польща офіційно внесла пропозицію в Європейську комісію змінити розпорядження, яке регулює справу зон малого прикордонного руху для її збільшення.

«Вони (поляки) досить оптимістично ставляться до (можливості) позитивного рішення», - сказав

К.ЄЛІСЄЄВ також повідомив, що згаданий рапорт засвідчив, що малий прикордонний рух сприяв мінімізації наслідків економічної кризи для малого та середнього бізнесу, активізації особистих контактів між громадянами України і держав-сусідів, що входять до ЄС.

Заступник міністра відзначив, що малий прикордонний рух є своєрідним «прообразом» майбутнього безвізового руху між Україною та Євросоюзом.

За оцінками українського МЗС, сьогодні завдяки умовам угоди про малий прикордонний рух із Польщею, Угорщиною та Словаччиною близько 2,5 млн. громадян 46-мільйонної України мають право відвідувати ці країни без віз (в рамках прикордонної зони зі спеціальним дозволом, який видається на 2 або 5 років – УНІАН).

Довідка УНІАН. Зони малого прикордонного руху сьогодні діють між Угорщиною (з грудня 2007 року), Словаччиною (з вересня 2008 року) та Польщею (з 1 липня 2009 року).