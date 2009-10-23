Україна і Польща обговорили стратегію і тактику відносин

Варшава. 23 листопада. УНІАН. Представники України та Польщі під час конференції з питань євроінтеграції Української держави у Варшаві 21-22 жовтня обговорили найактуальніші справи двосторонньої співпраці та визначили корткострокові і довгострокові пріоритети співробітництва.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

За його словами. сторони обговорили заходи у Євросоюзі, які мають відбудися найближчим часом та у більш віддаленій перспективі.

Зокрема, серед питань була підготовка до саміту Україна-ЄС у грудні, реалізація проектів у рамках «Східного партнерства», а також перспективи співпраці аж до головування Польщі в Євросоюзі у другій половині 2011 року.

К.ЄЛІСЄЄВ сказав, що Польща вкотре підтвердила готовність підтримувати євроатлантичну інтеграцію України, а серед важливих справ підтримала лібералізацію візового режиму з перспективою повної відміни віз у країни ЄС для українців.

«Ця конференція ще раз підтвердила, що Польща залишається найбільш віданним партнером та провідником наших інтересів у рамках ЄС, за що ми дуже вдячні», - резюмував український дипломат.