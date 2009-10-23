НАТО може взяти в Афганістан українських антитерористів

Київ. 23 жовтня. У НАТО розглядають питання про відправлення до Афганістану українських військових фахівців із запобігання терористичним актам і інструкторів для підготовки місцевих сил безпеки.

Про це в інтерв`ю проекту «Флот 2017» заявив спеціальний представник Генерального секретаря НАТО на Південному Кавказі і в Центральній Азії Роберт СІМОНС, делегація на чолі з яким зараз працює в Києві у форматі засідань з розгляду Річної національної програми підготовки України до вступу в НАТО, затвердженої в серпні цього року.

Він назвав «дуже важливим для НАТО» участь українських військових в операції Альянсу в Афганістані.

Спецпредставник НАТО також повідомив, що зараз розглядається питання про додаткове відправлення до Афганістану, окрім українських військових медиків і штабних офіцерів, які вже є там, також саперів, які могли б працювати у сфері запобігання терактам.

«Також можливе відправлення до Афганістану українських військових інструкторів, які опікуватимуться підготовкою афганських сил безпеки», - відзначив Р.СІМОНС.

При цьому він наголосив, що не йдеться про відправлення до Афганістану підрозділів ЗСУ у складі контингенту, а лише про збільшення чисельності військового персоналу.