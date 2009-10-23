Міністри ЄС хочуть посилити боротьбу з дитячою порнографією

Брюссель. 23 жовтня. УНІАН. Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС закликала країни-члени надати політичну підтримку фінансовій коаліції для протидії розповсюдженню дитячої порнографії в мережі Інтернет.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках Ради, схвалених на її засіданні в Люксембургу.

Створення фінансової коаліції було започатковано у березні цього року, і її головною метою є попередження комерційного розповсюдження дитячої порнографії в мережі Інтернет.

У своїх висновках Рада міністрів закликає країни-члени долучитися до ініціативи зі створення фінансової коаліції на європейському та національному рівнях, проводити обмін позитивною практикою в цій сфері.

Крім того, у висновках міститься заклик до Єврокомісії дослідити можливість використання нових платіжних систем в Інтернет, в тому числі таких, як попередньо сплачені рахунки, які перебувають поза межами нагляду фінансових інституцій та кредитних банківських систем.

Створена у березні цього року фінансова коаліція передбачає, зокрема, спроби протидії доступу до платних Інтернет-сайтів, які розповсюджують дитячу порнографію і використовують різні форми оплати, в тому числі, через кредитні картки.