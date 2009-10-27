Корвет ”Тернопіль” провів патрулювання в Середземному морі

Севастополь. 27 жовтня. УНІАН. Корвет «Тернопіль» Військово-морських сил Збройних Сил України 27 жовтня, після першого чотириденного патрулювання визначеного району Середземного моря, повернувся до грецького порту Суда-Бей і перебуває у готовності до продовження бойового чергування в рамках антитерористичної операції «Активні зусилля».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС.

За інформацією командування флоту, під час першого патрулювання у складі постійно діючого морського угрупування під прапором Північноатлантичного альянсу екіпаж українського корабля у взаємодії з екіпажем фрегата грецьких ВМС «Саламіс» здійснював опитування цивільних суден за стандартами НАТО.

Також під час чергування українські військові моряки відпрацювали деякі тактичні процедури, зокрема, забезпечення універсальної (комплексної) оборони корабля, навчання з рятування людини, що опинилася за бортом, протичовнове стеження, нічне сигналовиробництво і тактичне маневрування у парі з грецьким кораблем.

Під час стоянки на базі екіпаж українського корабля, яким командує капітан 3-го рангу Григорій БРЄЄВ, здійснить поповнення запасів палива і продовольства, а через декілька днів знову вийде на бойове чергування.

Як повідомляв УНІАН, з 22 жовтня екіпаж корвета «Тернопіль» працює у рамках операції НАТО з виявлення і попередження терористичних дій «Активні зусилля». Головною метою ряду середземноморських патрулювань корвета є здійснення моніторингу торговельного судноплавства із недопущенням нелегальних морських перевезень, що можуть бути використані терористичними організаціями.

Участь корвета «Тернопіль» в антитерористичній операції «Активні зусилля» завершиться наприкінці листопада.