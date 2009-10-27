КС Чехії розпочав розгляд Лісабонської угоди

Брюссель. 27 жовтня. УНІАН. Конституційний суд Чехії розпочав розгляд Лісабонської угоди.

Про це повідомляє сьогодні AFP.

За даними агентства, на засіданні в Брно суд розгляне відповідність Лісабонської угоди Конституції Чехії, запит про що подала до суду група депутатів чеського парламенту.

Разом з тим, поки невідомо, чи вдасться суду винести свій висновок ще сьогодні. Як повідомляє агентство, напередодні прем’єр-міністр Чехії Ян ФІШЕР висловив сумнів в такій можливості.

“Я передбачаю, що у вівторок стане відомою дата, коли суд збереться для оголошення фінального висновку”, - заявив чеський прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Чехія залишається єдиною країною-членом ЄС, яка не ратифікувала Лісабонську угоду. При цьому, кілька тижнів тому Президент Чехії Вацлав КЛАУС виставив додаткові умови підписання ратифікованого документу, які зараз обговорюють в ЄС. До ратифікації угоди всіма країнами-членами ЄС переообраний Президент Єврокомісії Жозеф БАРРОЗУ не може розпочати формування нового складу цього органу виконавчої влади. Термін дії нинішнього складу Єврокомісії завершується 30 жовтня.

Довідка УНІАН. 13 грудня 2007 року лідери 27 країн - членів ЄС підписали у Лісабоні нову угоду ЄС, яке одержало назву Лісабонського договору.

Нову угоду прийнято замість Конституції ЄС, яку не вдалося затвердити через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах в 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інститутів ЄС для ефективнішого ухвалення рішень. Серед іншого угода передбачає запровадження посади президента та Верховного представника з питань зовнішньої політики (по суті міністра закордонних справ) ЄС.