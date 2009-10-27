Ющенко сподіваєтсья закріпити перспективу України на членство в ЄС

Київ. 27 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що під час грудневого саміту Україна-ЄС буде закріплена європейська перспектива України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з делегацією депутатів Європейського парламенту.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що на сьогодні діалог щодо підписання Угоди про асоціацію відбувається дуже динамічно. «І ми виходимо з того, що 4 грудня (день проведення саміту Україна-ЄС – УНІАН) ми закріпимо великий прогрес у цих переговорах», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас, він зауважив, що Україну турбує аспект переговорів по формулюванню щодо європейської перспективи України. Президент попросив депутатів Європарламенту підтримати Україну в цьому питанні.

В.ЮЩЕНКО вважає, що можна знайти формулювання, яке б, з одного боку, врахувало непрості процеси, які на сьогодні відбуваються у Єврокомісії, а з іншого боку, гарантувало Україні перспективи європейської інтеграції.

«Я думаю, що дипломатично можна знайти таке формулювання, і це б було дуже важливим кроком в рамках саміту 4 грудня», - сказав Президент.