Ющенко сподіваєтсья закріпити перспективу України на членство в ЄС
Це має відбутися на саміті у грудні
Київ. 27 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що під час грудневого саміту Україна-ЄС буде закріплена європейська перспектива України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з делегацією депутатів Європейського парламенту.
В.ЮЩЕНКО зазначив, що на сьогодні діалог щодо підписання Угоди про асоціацію відбувається дуже динамічно. «І ми виходимо з того, що 4 грудня (день проведення саміту Україна-ЄС – УНІАН) ми закріпимо великий прогрес у цих переговорах», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Водночас, він зауважив, що Україну турбує аспект переговорів по формулюванню щодо європейської перспективи України. Президент попросив депутатів Європарламенту підтримати Україну в цьому питанні.
В.ЮЩЕНКО вважає, що можна знайти формулювання, яке б, з одного боку, врахувало непрості процеси, які на сьогодні відбуваються у Єврокомісії, а з іншого боку, гарантувало Україні перспективи європейської інтеграції.
«Я думаю, що дипломатично можна знайти таке формулювання, і це б було дуже важливим кроком в рамках саміту 4 грудня», - сказав Президент.