Єврокомісія пропонує надати додаткову допомогу Болгарії
15:45, 27 жовтня 2009Новини ЄС
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За закриття Козлодуйської АЕС
Брюссель. 27 жовтня. УНІАН. Єврокомісія пропонує розширити надання допомоги Болгарії через закриття Козлодуйської АЕС до 2013 року.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС-ЕСПУНІ.
За його словами, передбачається, що до 2013 року Болгарія має додатково отримати 300 млн. євро на видатки, пов’язані із закриттям АЕС та наслідками цього для економіки країни.
Болгарія в своїй угоді про вступ до ЄС погодилася закрити Козлодуйську АЕС. В свою чергу Єврокомісія пообіцяла надати Болгарії у вигляді компенсації 550 млн. євро до кінця цього року.
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