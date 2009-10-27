Єврокомісія пропонує надати додаткову допомогу Болгарії

Брюссель. 27 жовтня. УНІАН. Єврокомісія пропонує розширити надання допомоги Болгарії через закриття Козлодуйської АЕС до 2013 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС-ЕСПУНІ.

За його словами, передбачається, що до 2013 року Болгарія має додатково отримати 300 млн. євро на видатки, пов’язані із закриттям АЕС та наслідками цього для економіки країни.

Болгарія в своїй угоді про вступ до ЄС погодилася закрити Козлодуйську АЕС. В свою чергу Єврокомісія пообіцяла надати Болгарії у вигляді компенсації 550 млн. євро до кінця цього року.