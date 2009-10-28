Чистий прибуток ArcelorMittal у 3-му кварталі становив 0,9 млрд. дол.

Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. Чистий прибуток ArcelorMittal в третьому кварталі становив 0,9 млрд. дол.

Про це свідчать оприлюднені сьогодні результати компанії.

При цьому, поставки металопродукції в третьому кварталі 2009 року становили 18,2 млн. тонн, що на 7% більше результату другого кварталу цього року, а прибуток до сплати податків становив 1,6 млрд. дол., що на 30% більше показника попереднього кварталу.

В четвертому кварталі ArcelorMittal розраховує отримати 2,0-2,4 млрд. дол. прибутку до сплати податків.

Генеральний директор ArcelorMittal Лакшмі МІТТАЛ заявив, що такі результати є свідченням певного відновлення економіки світу.

“Як передбачалося, ми побачили перші ознаки відновлення в третьому кварталі. У відповідь на зростаючий попит, окремі наші потужності були відновлені, і ми очікуємо, що в четвертому кварталі наші потужності з виготовлення сталі будуть задіяні на 70%”, - заявив він.

ArcelorMittal – світовий лідер на ринку виробництва металопродукції. Компанія працює в 60 країнах світу, в тому числі і в Україні.

В 2008 році доходи ArcelorMittal становили 124,9 млрд. дол.