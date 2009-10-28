Браун проведе кампанію з обрання Блера Президентом ЄС

Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. Прем’єр Великобританії Гордон БРАУН проведе кампанію на підтримку обрання свого попередника в прем’єрському кріслі Тоні БЛЕРА Президентом ЄС.

Про це повідомляє сьогодні BBC з посиланням на джерела в англійському уряді.

Г.БРАУН, зокрема, планує підтримати кандидатуру Т.БЛЕРА під час засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), яке відбудеться наприкінці цього тижня.

ВВС зазначає, що тривалий час Т.БЛЕР вважався фаворитом на посаду Президента ЄС, однак останнім часом країни Бенілюксу, Австрія та Німеччина почали заявляти про свою незгоду, або неготовність підтримати колишнього англійського прем’єра.

Серед інших кандидатур, прізвища яких називають європейські дипломати, як потенційних кандидатів на посаду Президента, - прем’єр-міністр Люксембургу Жан-Клод ЮНКЕР, прем’єр-міністр Нідерландів Ян Пітер БАЛКЕНЕНДЕ чи колишній австрійський канцлер Вольфганг ЩЮССЕЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, засідання Європейської Ради відбудеться у Брюсселі 29-30 жовтня.

Посада Президента ЄС передбачена новою Лісабонською угодою ЄС, яку вже ратифікували всі країни-члени ЄС крім Чехії.