Брюссель. 28 жовтня. НІАН. Єврокомісія провела останнє засідання в рамках свого мандату.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Йоханнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕР.

“Єврокомісія провела останнє офіційне засідання в рамках свого мандату, який завершується цієї неділі”, - сказав він.

“Це не означає, що спочатку наступного тижня Комісія буде неактивною, але це, певною мірою, знаковий момент”, - додав представник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, після виборів до Європарламенту, які відбулися на початку червня в усіх країнах-членах ЄС, лідери ЄС разом з Європарламентом погодилися призначити Жозе БАРРОЗУ Президентом Єврокомісії на другий термін.

Новий склад Єврокомісії поки не може бути сформований через невизначеність питання щодо ратифікації Лісабонської угоди, яку на сьогодні не ратифікувала лише Чехія. Неможливість створити нову Комісію пояснюється різними правилами її формування, закріпленими в чинній Ніццькій угоді та Лісабонській угоді.